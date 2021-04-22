مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي السوري على اسرائيل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، اليوم الخميس، قالوا إنها للهجوم الصاروخي السوري على إسرائيل قرب مفاعل ديمونا.

وأظهر أحد المقاطع المصورة مقذوفا جويا يطير في السماء، فيما أظهر مقطع آخر انفجار هائل.

وأفاد سكان من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وسط إسرائيل والقدس، أنهم سمعوا "انفجارات مدوية" "هزت المنازل".

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه أطلق صفارات الإنذار في حي أبو قرينات بجنوب إسرائيل بالقرب من مفاعل ديمونة النووي يوم الخميس

أعلن المتحد العسكري الإسرائيلي قبل قليل عن إطلاق صاروخ أرض – جو من #سوريا إلى #إسرائيل وسقط في النقب، وقال إن المقاتلات الإسرائيلية أغارت على المنصة التي أطلقت الصاروخ ومنصات أخرى في سوريا. فيما رجحت مصادر أمنية أن هذا الصاروخ كان يستهدف المفاعل النووي في #ديمونا. pic.twitter.com/blUvYLxPD7 — ترجمات عبرية (@hebrew_t) April 22, 2021

ونشر التلفزيون الرسمي السوري على صفحته بموقع فيسبوك مقطع فيديو قال إنه يوثق صوت الانفجار القوي الذي هزّ المنطقة قبل قليل وسمع صوته في مختلف أرجاء القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي رصدت إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب".

Video from northern Israel prior to the Red Alert near Dimona appears to show a projectile launched from Syria, possibly an anti aircraft missile. pic.twitter.com/ZDpxBnTp1P — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 21, 2021

وأضاف، أنه "ردا على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا، بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية".

وأوضح أفيخاي، أن "الحديث عن صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل"

BREAKING: Massive Explosion Reported Near Dimona, Israeli Air Defense Rockets Reportedly Fired.



The explosion near Israel's nuclear site was felt throughout Israel/Palestine.



STORY DEVELOPING. This is the video just released allegedly showing explosion. pic.twitter.com/U9Sy6FC3xX — Robert Inlakesh (@falasteen47) April 21, 2021

وأعاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشر تغريدة لقناة "العربية" السعودية تنقل فيها تصريحات له، بعدم وجود خسائر أو أضرار في الهجوم الصاروخي السوري.

على جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ليل الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي)، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف العاصمة دمشق.

وفي ذات الصدد، أعلن مصدر عسكري سوري، أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر، أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".