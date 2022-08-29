مقتدى الصدر يضرب عن الطعام مع احتدام الاشتباكات في المنطقة الخضراء

بدأ الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء الإثنين، إضرابا مفتوحا عن الطعام "حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح“، ذلك غداة اشتباكات عنيفة تشهدها المنطقة الخضراء بين اتباعه من جهة، وقوات الامن والحشد الشعبي من جهة ثانية.

وكتب حسن العذاري، رئيس كتلة التيار الصدري النيابية التي استقالت من البرلمان في منشور عبر صفحته في ”فيسبوك“ قائلا "بسمه تعالى، سماحته يعلن إضرابا عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح".

وأضاف أن "إزالة الفاسدين لا تعطي أحدا مهما كان مسوغا لاستعمال العنف من جميع الأطراف".

وكان الصدر أعلن الاثنين، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، واصدر توجيهات عبر مكتبه الخاص تنصلعلى منع "التدخل في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري".

وعقب هذا الاعلان، اقتحم اتباعه القصر الحكومي في المنطقة الخضراء في بغداد قبل ان تخرجهم منه قوات الامن.

كما دارت مواجهات استخدمت فيها الاسلحة بين متظاهري التيار الصدري من جهة، وقوات الامن وانصار "الاطار التنسيقي" والحشد الشعبي المحسوب على ايران.

اشتباكات عنيفة

وقالت مصادر متعددة ان المواجهات التي ازدادت عنفا في ساعات المساء خلفت اكثر من 12 قتيلا جميعهم من التيار الصدري فضلا عن عشرات الجرحى.

ولاحقا افادت وسائل اعلام بمقتل جندي عراقي في المنطقة الخضراء خلال هذه المواجهات.

كما سمعت أصوات انفجارات كبيرة سمعت داخل المنطقة الخضراء.

وتحدثت أنباء عن دخول قطعات من "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، إلى المنطقة الخضراء. فيما تحدثت تقارير عن إطلاق نار كثيف قرب مقر لـ"سرايا السلام" بمنطقة الطويسة بمركز محافظة البصرة.

وجرى كذلك استهداف مقار تابعة لـ"سرايا السلام" في بغداد و البصرة، واخرى تابعة لعصائب "أهل الحق" وقناة "العهد" الفضائية التابعة للعصائب في منطقة البلديات بقنابل يدوية ورشقات نارية.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الطلب من المتظاهرين الانسحاب من المؤسسات الحكومية.

وقال الكاظمي في بيان له إن التطورات الخطيرة التي جرت في البلاد اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية "تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها".