مقتدى الصدر يطالب الأسد ورئيس ومنصور بالرحيل

ختم الصدر رسالته بعبارة "الشعب يعلو ولا يعلى عليه"

طالب الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، من رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بالتنحي عن منصبه، والرحيل عن السلطة.

وقال الصدر في رسالة نشرها عبر موقعه الرسمي، إنه بعد تأجج "الربيع العربي"، في تونس ومصر وليبيا والبحرين، و"اختطف" في سوريا، واليمن، وتوهج في السودان والجزائر، فإنه يطلب من حكام سوريا واليمن الرحيل.

ودعا الصدر، الله أن "ينصر الشعوب التي نهضت من أجل التغيير، فسيغير الله ما بهم من ظلمة إلى نور.. داعين العلي العظيم أن يقيهم شر الطواغيت وبطشهم وظلمهم".

وطالب الصدر، من العرب، أن يكونوا على قدر المسؤولية، في مواجهة اتحاد "ترامب ونتنياهو"، مشيرا إلى أن ذلك يكمن في إنهاء الطائفية، والتحلي بروح الإسلام، والعروبة، والإنسانية، وترك السياسات العدائية، بحسب قوله.

وختم الصدر رسالته، بعبارة "الشعب يعلو ولا يعلى عليه".