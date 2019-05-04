مقتدى الصدر يعتبر توفير الماء والكهرباء مجانا للشعب فسادا

بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة بموقع "تويتر" إن "الاعتقاد بأن توفير الخدمات كالماء والكهرباء وغيرهما يجب أن يكون مجانا، كما يتصور البعض، يعدّ فسادا شعبيا واضحا، لا سيما إذا كانت الحكومة قد اعتنت بهذين القطاعين وأمثالهما".

وتطرق الصدر إلى ازدياد حالات الانتحار بين أوساط الشعب العراقي، لا سيما الشباب، قائلا إن "الانتحار ليس الحل، وإنما هو قتل للأمة وقتل لروح المثابرة والعزيمة، ولا يخلو من كونه مريضا نفسيا يعاني منه الفرد، بسبب الظروف المحيطة به، أو فشله في الوصول إلى هدفه".



وأضاف الصدر أن "عدم دفع الأجور المناسبة يعدّ من الفساد المؤكد، بل سيتسبب بأضرار بليغة"، على حد قوله.