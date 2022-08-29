مقتدى الصدر يعتزل الحياة السياسة وانصاره يقتحمون القصر الجمهوري

في تغريدة مثيرة للانتباه، اعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله الحياة السياسية متوقعا اغتياله في اي لحظة ، وجاءت ردة فعل انصاره عنيفة حيث اقتحمو القصر الجمهوري فيما كانو بصدد التوجه لمواجهة اعتصام مضاد للاطار التنسيقي الموالي لايران
الصدر يعتزل
وجاءت تغريدة الصدر بالتزامن مع الازمة السياسية التي تشهدها البلاد والتي افضت الى استقاله نوابه من البرلمان بعد حصوله على اكبر عدد من المقاعد الى جانب اعتثامات لانصاره وصلت الى وقف الهيئات القضائية التي حملها الانصار مسؤولية عدم تحديد وقت للانتخابات الجديدة
وقالت تغريدة الصدر
اقتحام القصر الجمهوري
وما ان وصلت انباء اعتزال الصدر للحياة السياسية، حتى توجه المئات من أنصاره إلى المنطقة الخضراء في بغداد، واقتحموا القصر الجمهوري.
اقتحام القصر الجمهوري #الآن #الحل_بمده_اقصاها_٧٢_ساعه #التيار_الصدري #مرجعية_السيد_السيستاني_خط_احمر #الحائري #مرجعيه_الحائري #الفرقه_المقتدائيه pic.twitter.com/saFSMWTQhW— فسيفس (@fsifs3) August 29, 2022
وكانت اللجنة المركزية لتظاهرات المنطقة الخضراء أعلنت في وقت سابق الإثنين، تعليق عملها بعد قرار اعتزال الصدر.
وقبل ساعات من اعلان الاعتزال طلب الصدر تعهدا من القوى السياسية بتوقيع اتفاقية تتضمن عدم ترشح اي مسؤول جاء بعد الغزو الاميركي للعراق عام 2003، أي انتخابات مقبلة وقال انه سيكون اول الموقعين
August 29, 2022
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🔴 عاجل،— مازن الاشيقر 🇮🇶 (@MazinAlEshaiker) August 29, 2022
السيد مقتدى الصدر يعلن الإعتزال النهائي عن التدخل في الشؤون السياسية.
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