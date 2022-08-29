مقتدى الصدر يعتزل الحياة السياسة وانصاره يقتحمون القصر الجمهوري

في تغريدة مثيرة للانتباه، اعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله الحياة السياسية متوقعا اغتياله في اي لحظة ، وجاءت ردة فعل انصاره عنيفة حيث اقتحمو القصر الجمهوري فيما كانو بصدد التوجه لمواجهة اعتصام مضاد للاطار التنسيقي الموالي لايران

الصدر يعتزل

وجاءت تغريدة الصدر بالتزامن مع الازمة السياسية التي تشهدها البلاد والتي افضت الى استقاله نوابه من البرلمان بعد حصوله على اكبر عدد من المقاعد الى جانب اعتثامات لانصاره وصلت الى وقف الهيئات القضائية التي حملها الانصار مسؤولية عدم تحديد وقت للانتخابات الجديدة

وقالت تغريدة الصدر

"أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات، إلا المرقد الشريف، والمتحف الشريف، وهيئة تراث آل الصدر الكرام، والكل في حل مني، وإن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء".

اقتحام القصر الجمهوري

وما ان وصلت انباء اعتزال الصدر للحياة السياسية، حتى توجه المئات من أنصاره إلى المنطقة الخضراء في بغداد، واقتحموا القصر الجمهوري.

وكانت اللجنة المركزية لتظاهرات المنطقة الخضراء أعلنت في وقت سابق الإثنين، تعليق عملها بعد قرار اعتزال الصدر.

وقبل ساعات من اعلان الاعتزال طلب الصدر تعهدا من القوى السياسية بتوقيع اتفاقية تتضمن عدم ترشح اي مسؤول جاء بعد الغزو الاميركي للعراق عام 2003، أي انتخابات مقبلة وقال انه سيكون اول الموقعين

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