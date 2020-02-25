الكشف عن إصابة عائلة عراقية عائدة من إيران بالكورونا والصدر يلغي احتجاجات "مليونية" بسبب الفيروس

قال الصدر لأنصاره في بيان ""اليوم أنهاكم عن (التظاهر) من أجل صحتكم وحياتكم فهي أهم عندي من أي شيء".

علّق رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر الثلاثاء دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات سياسية حاشدة في مواجهة خصومه السياسيين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا بعد أن حثت وزارة الصحة المواطنين على تجنب التجمعات العامة.

وقال الصدر في بيان "قد دعوت لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم فهي أهم عندي من أي شيء".

,أعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء تشخيص اصابة اربعة مواطنين من عائلة واحدة عائدة من ايران بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك الواقعة في شمال البلاد.

واوضحت الوزارة في بيان "تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وأظهرت نتائج التحليل اصابة تلك العائلة بفيروس كورونا المستجد".

وتابع اتخذت الوزارة "كافة الاجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين".

بدوره، اعلن محافظ كركوك راكان الجبوري البدء بتنفيذ خطة طارئة بعد ظهور الإصابات الأربع، واكد "اتخاذ كافة التدابير لمنع انتشاره".

وكانت السلطات العراقية اعلنت الاثنين عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في النجف. والمصاب إيراني دخل الى البلاد قبل قرار منع دخول المواطنين الايرانيين قبل ثلاثة أيام.

وسجلت 15 وفاة بفيروس كورونا المستجد في إيران.

وقرر العراق الخميس منع الوافدين من إيران من دخول أراضيه عبر كافة المنافذ الحدودية، بعد وفاة شخصين بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم، مستثنيا العراقيين الذين يريدون العودة لبلدهم والذين يتوجب عليهم الخضوع لحجر صحّي.

وعلّقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بينما لم يتّضح بعد ما إذا كانت الطائرات الإيرانية ستُمنع كذلك من الهبوط في مطار بغداد.

وأكّد مسؤول في الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس صدور تلك القرارات، التي شملت أيضا منع العراقيين من السفر إلى الجمهورية الاسلامية حتى إشعار آخر.

والمسنّتان اللتان توفّيتا في إيران الأربعاء، هما أول الضحايا في الشرق الاوسط جراء الفيروس الذي تسبّب بأكثر بنحو 2600 وفاة في الصين منذ ظهوره.

ويزور ملايين الإيرانيين الأماكن الشيعية المقدسة في العراق كل عام، وهي سياحة دينية توفر دخلاً كبيراً لهذا البلد.

وقد منعت السلطات العراقية في أوائل شباط/فبراير دخول الصينيين العاملين في شركات النفط خوفًا من انتشار الفيروس.

وفي سياق متصل، أعلنت البحرين والكويت الثلاثاء، اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا.

فقد أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد “كوفيد 19″، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في المملكة إلى ثمانية.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين عن الوزارة، فإن الإصابات الجديدة لمواطنيْن بحرينييْن (رجل وامرأة) وأربع سعوديات. وأضافت أن جميعهم قادمون من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.

وأوضحت أنه تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار، التي أكدت إصابتهم بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الكويت أعلنت اليوم أن ثلاثة مواطنين كويتيين آخرين أصيبوا بفيروس كورونا وجميعهم قادمون من إيران.

وأضافت الوكالة أن حالات الإصابة الثلاث الجديدة، وجميعهم في حالة مستقرة وقيد الحجر الصحي، تجعل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد يرتفع إلى ثماني حالات.

