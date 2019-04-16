مقتدى الصدر يهاجم "الحشد الشعبي" بسبب مساعدة إيران

شن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، هجوما على الحشد الشعبي؛ بسبب الدعم الذي قدمه الأخير، لإيران، بعد تعرضها لفيضانات قبل أيام.

الصدر، في بيان نشر على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد مسارعة الحشد الشعبي إلى مساعدة الإيرانيين متجاهلا معاناة العراقيين، بحسب قوله.

وقال الصدر إن هذه المهام يجب أن يتولاها الجيش أو اللجان الشعبية، متابعا بأنه "من الأولى مساعدة العراقيين وإغاثة الأهل، وبعدها يمكن مساعدة إيران".

وتابع الصدر: "لا يزال الكثير من مناطق العراق تحت خطر السيول، سواء من جراء الأمطار أو لأسباب أخرى.. ومن هنا كان علي لفت أنظاركم إلى أنه على الميسورين تقديم التبرعات، وعدم استعمال مثل هذه الأمور لغايات سياسية أو دنيوية".

يشار إلى أن آثار السيول والفيضانات لا تزال تؤثر على مدن إيرانية، مع ارتفاع أعداد القتلى، بعد أن داهمت الأمطار المواطنين.

وقال رئيس مؤسسة الطب الشرعي الإيرانية، أحمد شجاعي، إن الفيضانات الناتجة عن الهطل الغزير للأمطار، التي شهدتها البلاد خلال آذار/ مارس الماضي، أدت لمصرع 76 شخصا.