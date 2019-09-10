مقترحات لعقد مؤتمر دولي لبحث الازمة الليبية

أجرى غسان سلامة، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، مباحثات منفصلة، مع دبلوماسيين غربيين اثنين، حول مقترح عقد مؤتمر دولي لحل الأزمة الليبية.

وحسب المصدر، بحث سلامة، الثلاثاء، مع سفيرة كندا لدى ليبيا، هيلاري تشايلدز، التطورات السياسية الأخيرة، والأوضاع الدولية المستجدة، والتخطيط لمؤتمر دولي حول ليبيا.

وفي وقت سابق، ذكر حساب البعثة أن سلامة ونائبته للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، بحثا مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى طرابلس نيكولاس هوبتون، المؤتمر الدولي الذي اقترح مؤخرا لإخراج ليبيا من أزمتها السياسية والأمنية.

وأوضحت البعثة أن سلامة ونائبته ناقشا مع هوبتون، الإثنين، "الوضع الراهن في ليبيا والمؤتمر الدولي القادم الذي يجري التخطيط لعقده حول ليبيا"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ودعت مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، خلال قمتها التي انعقدت في فرنسا مؤخرا، إلى تنظيم مؤتمر دولي يشمل كافة الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة الليبية في محاولة لحلها؛ وذلك بعد فشل وساطات محلية ودولية في احتواء الأزمة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية وأمنية حادة منذ إسقاط الرئيس الراحل معمر القذافي، عبر ثورة شعبية في 2011.

وتصاعدت حدة تلك الأزمة مع شن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما مفاجئا للسيطرة على العاصمة طرابلس؛ مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.