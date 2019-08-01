مقتل أندونيسية حبلى تحت التعذيب في مخيم بسوريا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية إن بلاده تحقق في تقرير عن وفاة مواطنة حبلى، كانت قد انضمت لتنظيم الدولة الإسلامية، بعد تعرضها للضرب والتعذيب في مخيم للاجئين بسوريا.

ويعتقد أن آلاف الإندونيسيين ذهبوا للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية،

وأكثر من نجا منهم من الصراع محتجزون في مخيمات في سوريا تحت إدارة سلطات كردية.

وأضاف المتحدث أن سفارة إندونيسيا لدى دمشق تحاول التحقق من صحة تقرير نقلته وكالة أنباء هاوار الكردية عن أن المرأة، التي ذُكر أنها كانت في الشهر السادس من الحمل، ضربت حتى الموت في مخيم الهول الذي يؤوي آلاف اللاجئين.

