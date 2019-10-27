مقتل ابو بكر البغدادي

نقلت شبكة "سي ان ان" عن مصادر قولها فجر الاحد، ان زعيم تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ابو بكر البغدادي لقي مصرعه خلال عملية نفذتها القوات الاميركية السبت، شمال غرب سوريا.

وقالت الشبكة نقلا عن مسؤول عسكري قوله ان البغدادي على ما يبدو قام خلال العملية بتفجير حزام ناسف كان يرتديه، مضيفة ان وكالة الاستخبارات الاميركية (سي اي ايه) ساعدت في تحديد موقع زعيم داعش.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب كتب صباح الأحد، في تغريدة على تويتر أن "شيئاً كبيراً حصل للتو"، وبعدها أعلن البيت الأبيض أن ترمب سيُدلي بتصريح مهمّ الساعة 13,00 ت.غ.

ووفق مصادر البوابة فقد هاجمت طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي قرية باريشا في ريف ‎ادلب واشتبكت مع جنود على الأرض ولم يتبين حقيقة الاشتباك!

وقالت مصادر ميدانية قريبة من مكان الاشتباك ان عملية إنزال جوي قام بها التحالف الدولي في قرية باريشا شمال سوريا قبل ساعات وسحبهم لجثة قُتلت في الاشتباكات!

وحصيلة العملية بحسب مصادر 7 قتلى بينهم 3 نساء وطفل، لم نتأكد حتى الآن من هويتهم في حين ذكرت وسائل اعلام امريكية أن زوجتي البغدادي فجرتا أنفسهما أيضًا وقت العملية

وبالتزامن، ألمحت وسائل إعلام أميركية إلى احتمال أن يكشف ترمب مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

واعلن مسؤول ايراني ان بلاده تبلغت من القيادة السورية ان البغدادي لقي مصرعه، وقالت مصادر انه قتل وزوجاته

فيما أشار موقع "ديفنس وان" إلى أن الرجل الأول في التنظيم الذي روع الآلاف لسنوات في العراق وسوريا، قد يكون قتل، بعد أن فجر سترته الانتحارية.

من جهتها، أفادت نيوزويك نقلاً عن مصادر مطلعة أن القوات الأميركية شنت غارة استهدفت، رأس داعش، بعد أن وافق ترمب على العملية قبل حوالي أسبوع.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة نفذت عملية استهدفت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

ولم يكشف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أي تفاصيل عن العملية ولم يحدد إن كانت نجحت. غير ان موقع مجلة نيوزويك نقلت عن مسؤول في الجيش قوله ان البغدادي قتل في غارة اميركية شمال غرب سوريا.

كما نقلت المجلة عن مسؤول كبير في البنتاغون، مطلع على العملية قوله بالتزامن مع تقارير أفادت بتحليق مروحيات عسكرية أميركية فوق محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، إن البغدادي كان هدفاً لعملية سرية للغاية في آخر معقل للمتطرفين في سوريا.

وأوضح مصدر مطلع على نتائج العملية في الجيش الأميركي، بحسب المجلة، أن زعيم داعش قتل في تلك الغارة.

إلى ذلك، كشفت أن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض أنها واثقة من أن "الهدف القيم" الذي قُتل هو البغدادي، لكنها أشارت إلى أن المعنيين يجرون المزيد من التحقيقات للتأكد.

بدورها، أفادت شبكة فوكس نيوز، الأحد، أن الولايات المتحدة تجري فحوصات على عينات من جثة القتيل الذي يعتقد أنه أبو بكر البغدادي.

كما أشارت شبكة "سي أن أن"، نقلاً عن مصدر كبير في البنتاغون، إلى أن المخابرات المركزية الأميركية ساعدت في تحديد موقع البغدادي شمال سوريا.

يذكر أن وزارة الداخلية العراقية كانت أعلنت في سبتمر الماضي عن مكان تواجد البغدادي. وأفادت خلية الصقور التابعة للوزارة أن "البغدادي" يتواجد غرب سوريا.

ونقلت الوكالة العراقية الرسمية للأنباء عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية ومدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري قوله إن "الإرهابي إبراهيم عواد السامرائي، الملقب بـ (أبو بكر البغدادي) متواجد حاليا في إحدى مناطق سوريا الغربية".

وكان البغدادي ظهر منتصف سبتمبر الماضي في تسجيل جديد نشرته مؤسسة الفرقان، الذراع الإعلامية للتنظيم. وحث "الزعيم" المختبئ في رسالة صوتية أنصاره على تحرير النساء المسجونات في العراق وسوريا بسبب صلاتهن بداعش، مؤكداً أن عمليات التنظيم مستمرة وتجري بشكل يومي.

كما أعرب بشكل غير مباشر عن استيائه من استرخاء أنصاره، وحثهم على تجديد استهداف القوى الأمنية العراقية.

وفي أبريل 2019، رصد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يبلغ عن مكان زعيم تنظيم داعش.

