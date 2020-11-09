مقتل اثنين من طاقمها.. إسقاط مروحية عسكرية روسية في أرمينيا

أصيبت الطائرة فيما كانت تواكب قافلة من الآليات من قاعدة عسكرية روسية في أرمينيا على مسافة قريبة من الحدود مع أذربيجان.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية عسكرية روسية تم إسقاطها الإثنين، فوق أرمينيا في مكان غير بعيد من الحدود مع أذربيجان ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “مروحية من طراز مي-24 تعرضت لنيران أرضية مصدرها نظام دفاع جوي متنقل”.

وأصيبت الطائرة فيما كانت تواكب قافلة من الآليات من قاعدة عسكرية روسية في أرمينيا على مسافة قريبة من الحدود مع أذربيجان.

