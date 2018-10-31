مقتل ارملة الكاتب الاردني الراحل خيري منصور طعنا داخل منزلها

الكاتب الاردني الراحل خيري منصور وأرملته امل منصور

قال موقع "خبرني" أن الكاتبة والمترجمة أمل منصور، أرملة الكاتب والشاعر الأردني الراحل، خیري منصور، توفيت الاربعاء، اثر جریمة بشعة في منزلھا بالعاصمة عمان.

واوضح الموقع ان الأجھزة الأمنیة عثرت على جثة الكاتبة منصور، بعد أن تعرضت للطعن في منطقة الظھر، داخل منزلھا بضاحیة الرشید في عمان.

ونقل عن مصدر أمني قوله ان الأجھزة الأمنیة كشفت على موقع الجریمة، وباشرت التحقیقات للبحث عن القاتل.

يُذكرُ أن الكاتبة أمل منصور، وُلدت عام 1950 في طولكرم، حيث وُلد أيضا زوجها خيري منصور، الذ ي توفي قبل نحو شهر عن عمر 73 عاما.

عملت امل منصور في بنك التسليف والادخار بالكويت (1967-1974)، ثم عادت إلى الأردن لتعمل أمينةً لمكتبة المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة (1975-1977)، ثم غادرت إلى بغداد وأقامت فيها حتى سنة 1977، ثم انتقلت إلى بيروت وعملت هناك في تدريس اللغة الإنجليزية، وعادت إلى بغداد مرة أخرى سنة 1980 لتعمل موظفةً بدار ثقافة الأطفال (1980-1987).

ساهمت في تحرير مجلات الأطفال: "مجلتي" و"المزمار" و"علم وتكنولوجيا".

لها أعمال أدبية كثيرة تأليفاً وترجمةً من الإنجليزية، للأطفال والكبار، منها:

"قصص ملونة"، قصص للأطفال، دار أناهيد، الكويت، 1985."عودة أحمد"، قصص خيال علمي للأطفال، دار ثقافة الأطفال، بغداد، 1985."ابنة الأرض"، دار أناهيد، الكويت، 1986."حكايات شعبية إفرو آسيوية"، دار اللوتس، تونس، 1987."السلّة"، دار أناهيد، الكويت، 1988."رحلة بين الكواكب"، قصص خيال علمي للأطفال، بغداد، دار ثقافة الأطفال، 1989."الخياطة الصغيرة"، قصة تعليمية، دار ثقافة الأطفال، بغداد، 1990."أساطير وحكايات"، وزارة الثقافة، عمّان، 1994."صانعو الدمى الثلاثة" لـ أورسولا لاموراي وليامز، رواية (ترجمة)، دار ثقافة الأطفال، بغداد، 1995."الطريق إلى سان جيوفاني" لـ إيتالو كالفينو، رواية (ترجمة)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1998."فن الرواية" لـ ميلان كونديرا، دراسة (ترجمة)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1999.في موضوعات أخرى:

ترجمت من اللغة الإنجليزية الكثير من الكتب، منها:

"50 حقيقة عن الإنسان الآلي"، علمي للأطفال (وقّعته باسم: "أمل خيري منصور")، بغداد، دار ثقافة الأطفال، 1984."الطفل في الأسرة" لـ ماري منتسوري، دار ثقافة الأطفال، بغداد، 1987."مقاييس النجاح" لـ ثور كارل، في تقييم الأداء، بيت الأفكار الدولية، عمّان، 1998."بنت عرب: النساء العربيات والعربيات الأمريكيات في الولايات المتحدة" لـ إﭬلين شاكر (بالاشتراك مع فائقة الصادقي)، وزارة الثقافة والفنون والتراث ودار المدى، الدوحة-دمشق، 2009."أوريكا، ولادة العلم" لـ أندرو غريغوري، في تاريخ العلم، مركز البابطين للترجمة/ مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، بالتعاون مع المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2009.