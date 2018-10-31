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مقتل ارملة الكاتب الاردني الراحل خيري منصور طعنا داخل منزلها

مقتل ارملة الكاتب الاردني الراحل خيري منصور طعنا داخل منزلها
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