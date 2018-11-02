شغل منصب أمين جمعية علماء الإسلام الباكستانية، ورئيس المدرسة الحقانية، التي تخرجت قيادات "طالبان" منها.

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، مقتل رجل الدين الباكستاني مولانا سميع الحق، المعروف بالأب الروحي لحركة "طالبان" باكستان، في هجوم بالسكين بمنزله.

ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن مولانا حميد الحق، نجل سميع الحق، قوله: لقد "حاول والدي، اليوم، الوصول إلى الاحتجاج الكائن في إسلام آباد، لكنه عاد إلى منزله بسبب إغلاق الطرق. وفيما كان يستريح في غرفته وقت العصر خرج سائقه لحوالي 15 دقيقة".

وتابع قائلاً: "عندما عاد السائق وجد مولانا سميع الحق مقتولاً في فراشه، وجسده مغطى بالدماء"، مؤكداً أن والده تعرض للطعن عدة مرات.