مقتل الساعد الأيمن للبغدادي قرب جرابلس بسوريا

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن المهاجر استُهدف قرب جرابلس المدينة السورية الحدودية.

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية الأحد إن المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية أبو الحسن المهاجر قتل في عملية مشتركة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب إن المهاجر استُهدف قرب جرابلس المدينة السورية الحدودية.

وقال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "استمرارا للعملية السابقة تم استهداف الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي والمتحدث باسم تنظيم داعش، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس، وذلك بالتنسيق المباشر بين استخبارات قوات سوريا الديمقراطية والجيش الامريكي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في غارة قادتها القوات الأمريكية ليلا في سوريا، وهو ما يعد مكسبا كبيرا لترامب الذي يواجه تحقيقا لمساءلته يقوده الديمقراطيون.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن القوات الأمريكية التي نفذت العملية شملت القوة الأمريكية الخاصة (دلتا فورس). وأضاف ترامب أن الإصابة الوحيدة التي وقعت في صفوف القوات الأمريكية كانت لكلب.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن العملية التي أدت إلى قتل البغدادي جرت بعد أن حددت أجهزة المخابرات التابعة لها مكانه.

وقال ريدور خليل المسؤول الكبير في قوات سوريا الديمقراطية في مؤتمر صحفي إن القوات ستكثف حاليا عملياتها وجهودها الاستخباراتية لتعقب الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأنحى باللوم في تأخير عملية البغدادي أكثر من شهر على الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

ومن جانبه ايضا، قال العراق يوم الأحد إن جهاز المخابرات الوطني حدد موقع البغدادي وأبلغ به الولايات المتحدة التي نفذت الغارة التي انتهت بمقتله.

وقال الجيش العراقي في بيان‭‭‭ ‬‬‬“بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي، وفقا لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذي يختبأ فيه رأس داعش (الدولة الإسلامية) الإرهابي المجرم أبو بكر البغدادي ومن معه في محافظة ادلب السورية“.

وكان مسؤول في المخابرات أبلغ رويترز في وقت سابق يوم الأحد بأن العراق أبلغ الولايات المتحدة بموقع البغدادي.