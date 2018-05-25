مقتل العشرات باشتباكات بين إقليمين في الصومال

قتل عشرات الجنود باشتباكات بين إقليم بلاد بنط الصومالي شبه المستقل، وإقليم أرض الصومال الانفصالي.

وقال القيادي العسكري في إقليم بلاد بنط عبد الفتاح سعيد، أمس الخميس، إن قوات أرض الصومال هاجمتهم ما اضطرهم لمهاجمة الإقليم من جهات أخرى.

ووصف المعركة بأنها "كالجحيم"، مضيفا أن قوات إقليم بلاد بنط قتلت 30 جنديا من أرض الصومال، بينما سقط 6 قتلى من قوات بلاد بنط.

وأفاد القائد العسكري بأن إقليم بلاد بنط أسر 11 جنديا جريحا من أرض الصومال.

وأضاف أن قوات بلاد بنط ستواصل القتال حتى تبلغ مدينة لاسعانود، التي قال إنها تابعة للإقليم لكن إقليم أرض الصومال يديرها بشكل غير مشروع، حسب رأيه.

ووقعت اشتباكات بين الطرفين الأسبوع الماضي بسبب النزاع على قرية توكارق التي سيطرت عليها قوات إقليم أرض الصومال الشهر الماضي، وقتل 45 شخصا في الاشتباكات.

وانفصل إقليم أرض الصومال عن الصومال عام 1991، ويدير شؤونه كبلد مستقل لكنه لا يحظى باعتراف دولي.