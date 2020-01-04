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مقتل العشرات بقصف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2020 - 11:26
قتل 30 شخصا على الاقل غالبيتهم من طلبة الكلية العسكرية
قتل 30 شخصا على الاقل غالبيتهم من طلبة الكلية العسكرية

قتل 30 شخصا على الاقل غالبيتهم من طلبة الكلية العسكرية في غارة شنتها جهة اجنبية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق في بيان، نُشر عبر موقع "تويتر": "استشهاد وإصابة العشرات من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة لطيران أجنبي داعم لحفتر (القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر)، مؤكدة على أن "الحصيلة الأولية للقصف الجوي وصلت إلى 28 شهيد وجرح 18 آخرين من طلبة الكلية العسكرية".

وقالت مصادر ان غارتين الاولى ضربت محيط الكلية فيما استهدفت الثانية اجتماعا للطلاب الذين كانوا يصطفون لتلقي الاوامر وتوزيع المهام 

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، في تصريحات إلى بوابة "الوسط" الليبية، إن الجهاز سجل سقوط 12 جريحا حتى الآن نتيجة سقوط قذائف على منطقة الهضبة في طرابلس، لكنه أكد أنه "ولا يمكن حصر عدد القتلى بسبب تناثر الأشلاء".

 

وتشهد ليبيا منذ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي عندما شنت قوات حفتر عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، لكنّ لم تترجم بإحراز تقدم كبير على الأرض.


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