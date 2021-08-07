مقتل المئات من طالبان.. والسفارة الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة أفغانستان بسرعة

أعلنت وزارة الدفاع الإفغانية، مقتل 385 عنصرا من حركة طالبان، على يد قوات الجيش الأفغاني خلال الساعات ال 24 الأخيرة.

وكتبت الوزارة في صفحتها على "تويتر": "تم القضاء على 385 إرهابيا من طالبان، وأصيب 210 إرهابيين آخرين نتيجة العملية العسكرية للجيش الأفغاني خلال اليوم الأخير".

وأجرى الجيش الأفغاني عملياته الخاصة في 14 ولاية، بما فيها قندهار وهرات وهلمند.

السفارة الأمريكية

من جانبها دعت السفارة الأمريكية لدى كابول، اليوم السبت، المواطنين الأمريكيين لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن.

The U.S. Embassy urges U.S. citizens to leave Afghanistan immediately using available commercial flight options.



Please see our #SecurityAlert below⬇️for more information. https://t.co/tU1qywKd5w — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 7, 2021

وكتبت السفارة في صفحتها على "توتير": "تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة أفغانستان بأسرع وقت ممكن، باستخدام الرحلات التجارية المتاحة".

وجاء ذلك بعد يوم من قيام وزارة الخارجية البريطانية بنصيحة مواطني المملكة المتحدة في أفغانستان بمغادرة البلاد بسبب تدهور الوضع الأمني.