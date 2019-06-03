مقتل النقيب الذرعاني ملقي القبض على عشماوي

قالت تقارير اعلامية ان النقيب، عبد الحميد فرج الذرعاني، الضابط في الجيش الليبي الذي قام بالقبض على هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المصرية السابق، والقيادي في تنظيم القاعدة قتل في معارك في مدينة درنه

ونقل موقع روسيا اليوم الالكتروني عن مصادر ان الذرعاني، وهو من سكان مدينة المرج الواقعة شرق بنغازي، قتل أمس في اشتباكات بين قوات "الجيش الليبي" بقيادة المشير حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني في محور مطار طرابلس الدولي بمنطقة قصر بن غشير.

وسلّم "الجيش الوطني الليبي" مؤخرا عشماوي، ونُقل تحت حراسة مشددة من قبل قوات خاصة مصرية تابعة للمخابرات إلى القاهرة على متن طائرة عسكرية بعد ان اعتقلته وحدة من "الجيش الوطني الليبي" في مدينة درنة في أكتوبر من العام الماضي