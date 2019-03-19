مقتل ايطالي حارب مع أكراد سوريا ضد داعش

لورينزو اورشيتي

قتل ايطالي يقاتل منذ نحو عامين في سوريا مع القوات الكردية المسلحين الجهاديين، بحسب ما أعلنت الثلاثاء الصحافة الايطالية، في حين قالت السلطات بحذر أنها "تسعى للتأكد" من الامر.

وبحسب صحيفة "كورييري دي لا سيرا" فان تنظيم الدولة الاسلامية نشر صورة للايطالي لورينزو اورشيتي (33 عاما) من فلورنسا بمقاطعة توسكانيا، معلنا "لقد قتلنا الصليبي الايطالي".

وصرح والده اليساندرو للصحيفة "زوجتي وأنا فخوران جدا. فقد قرر ابننا أن يخوض معركة مهمة وعادلة، مع معرفتنا أنها بالغة الخطورة".

وأضاف الوالد ان ابنه كان في سوريا منذ ايلول/سبتمبر 2017 بداية كمراقب لكنه "شعر أنه معني أكثر".

وتابع بشان جثة القتيل "بحسب معلومات حصلنا عليها، لازالت الجثة في ميدان المعارك. ونأمل في التمكن من استعادتها بأسرع ما يمكن".

وأضاف الوالد "كان لورينزو قال مرة انه يرغب في أن يدفن في سوريا. ونحن لا ندري ما سنفعل حتى الان لكن أعتقد أننا سنحترم رغبته".

من جهتها، نقلت صحيفة "لا ستامبا" ووسائل اعلام أخرى رسالة "وصية" للمقاتل الشاب جاء فيها "مرحبا، اذا كنتم تقرأون هذه الرسالة فان ذلك يعني أني رحلت عن هذه الدنيا. لا أشعر بأي ندم، فقد انتهت حياتي وأنا أفعل ما أعتقد أنه صحيح، ودفاع عن الضعفاء".

وبحسب صحيفة "كورييري دي لا سيرا" فان 25 ايطاليا توجهوا الى سوريا منذ 2015 للقتال مع القوات الكردية ضد المتطرفين الاسلاميين. ولازال خمسة منهم هناك ثلاثة رجال وامرأتان.

وفي سوريا ايضا، قضى فرنشيسكو اسبيرتي في كانون الثاني/يناير في حادث.