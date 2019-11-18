مقتل تلميذ طعنا على يد زميله في مدرسه سعودية

في حادثة جديدة يشهدها الوسط المدرسي في السعودية، عمد تلميذ إلى طعن زميله وقتله، عقب مشاجرة بينهما في فناء مدرسة ابتدائية بمنطقة شرورة، جنوبي المملكة، أمس الأحد.

في حادثة جديدة تشهدها المدارس السعودية مقتل تلميذ طعنا على يد زميلهالسعودية.. مقتل تلميذ خنقا على يد زميله

وقال المتحدث باسم إدارة تعليم شرورة، سالم الصيعري، إن التلميذ الذي تعرض للطعن على يد زميله توفي بعد نقله إلى المستشفى.

وأكد حرص إدارة التعليم على "تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة من خلال الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق التي باشرت أعمالها، إذ وجه مدير التعليم بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية".

وفي سبتمبر الماضي، قُتل تلميذ في السعودية على يد زميله خنقا، وأثارت الحادثة هذه حالة هلع، بعد تداول تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي. (عكاظ)