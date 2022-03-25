مقتل ثاني جنرال روسي في خيرسون خلال اسبوع

اعلن أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني الجمعة، أن قوات بلاده تمكنت من قتل ضابط روسي برتبة فريق في مدينة خيرسون جنوبي البلاد، ليصبح بذلك ثاني جنرال يلقي مصرعه في هذه المدينة خلال اسبوع.

وقال أريستوفيتش في رسالة مصورة: "يمكننا القول بشكل قاطع إن القوات الأوكرانية حيدت الفريق ياكوف ريزانتسيف، قائد جيش السلاح المشترك الـ49 التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا" في مطار تشيرنوبايفكا التابع لخيرسون.

وأضاف أن 3 فقط من الجنود الـ 648 الذين قاتلوا ضد أوكرانيا في "الكتيبة التكتيكية الخاصة الـ 200" الروسية نجوا فيما قتل 645 الآخرون.

والسبت الماضي، أعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة تمكنت من قتل قائد الجيش الثامن الروسي الفريق آندريه موردفيتشيف، في منطقة تشيرنوبايفكا التابعة لخيرسون.

وقتل قبله أربعة جنرالات هم كل من الجنرال، أندريه كوليسنيكوف قائد المنطقة العسكرية الشرقية، والجنرال، فيتالي جيراسيموف، رئيس أركان الجيش 41، والجنرال أندريه سوخوفيتسكي، والجنرال أوليغ ميتيايف.

وأيضا قتل قائد بارز في فوج المظليين التابع للجيش الروسي ونائبه، وفقا لما أعلنته السلطات الأوكرانية والتلفزيون الرسمي الروسي، الجمعة.

كما قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن العقيد سيرغي سوخاريف ونائبه الرائد سيرغي كريلوف وكلاهما يعملان في فوج الهجوم بالمظلات التابع للحرس الوطني رقم 331 في الجيش الروسي، قتلا، حسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت بعض المصادر الغربية إن الجنرالات الروس يتعرضون للخطر لأنهم يُدفعون بالقرب من خطوط المواجهة لتعزيز الروح المعنوية المتدهورة بين القوات الروسية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".