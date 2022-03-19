مقتل جنرال روسي في خيرسون جنوبي اوكرانيا

قالت القوات الاوكرانية ان جنرالا روسيا كبيرا قتل خلال قصف شنته على مطار في مدينة تشورنوبايفكا بمنطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، فيما قتل العشرات في قصف على ثكنة لقوات كييف في مدينة ميكولايف المجاورة.

واوضح بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية القول إن الفريق أندريه موردفيتشيف قائد الجيش العام الثامن للمنطقة العسكرية الجنوبية للقوات المسلحة الروسية قُتل، من دون يذكر البيان تفاصيل أوفى.

وأضاف البيان أن مستشار المرشح الرئاسي السابق أوليكسي أريستوفيتش أبلغ وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن موردفيتشيف قتل عندما قصفت القوات الأوكرانية مطارا في مدينة تشورنوبايفكا بمنطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الروسية في اتصال هاتفي مع مجلة "نيوزويك"، مقتل موردفيتشيف.

وفي حال تأكدت المعلومات التي اوردتها قيادة الاركان الاوكرانية حول مقتل هذا القائد الروسي، فانه سيكون خامس جنرال يلقي مصرعه منذ بدء موسكو غزو اوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وقتل قبله أربعة جنرالات هم كل من الجنرال، أندريه كوليسنيكوف قائد المنطقة العسكرية الشرقية، والجنرال، فيتالي جيراسيموف، رئيس أركان الجيش 41، والجنرال أندريه سوخوفيتسكي، والجنرال أوليغ ميتيايف.

وأيضا قتل قائد بارز في فوج المظليين التابع للجيش الروسي ونائبه، وفقا لما أعلنته السلطات الأوكرانية والتلفزيون الرسمي الروسي، الجمعة.

كما قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن العقيد سيرغي سوخاريف ونائبه الرائد سيرغي كريلوف وكلاهما يعملان في فوج الهجوم بالمظلات التابع للحرس الوطني رقم 331 في الجيش الروسي، قتلا، حسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت بعض المصادر الغربية إن الجنرالات الروس يتعرضون للخطر لأنهم يُدفعون بالقرب من خطوط المواجهة لتعزيز الروح المعنوية المتدهورة بين القوات الروسية.

مقتل 14 ألفا و400 جندي روسي

أعلنت أوكرانيا السبت، ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي على أراضيها إلى 14 ألفا و400 خلال المعارك المستمرة منذ بدء التدخل العسكري أواخر شباط/ فبراير الماضي.

وقال بيان صادر عن رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكرانيأن الجيش الأوكراني تمكن من إسقاط 95 طائرة، و115 مروحية، فضلا عن تدمير 466 دبابة، و1470 مدرعة تابعة للقوات الروسية.

كما دمر الجيش الأوكراني 44 منظومة دفاع جوي، و72 راجمة صواريخ، و914 مركبة، و60 عربة وقود، و17 طائرة مسيرة، و3 زوارق سريعة، بحسب رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني.

عشرات القتلى في ثكنة اوكرانية

وقتل عشرات الأشخاص في هجوم استهدف ثكنة عسكرية في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، كما ذكر شهود عيان، اليوم، السبت، لوكالة "فرانس برس"، موضحين أن عمليات الإغاثة مستمرة.

وقال الجندي مكسيم (22 عاما) في الموقع إن "مئتي جندي على الأقل كانون نائمين في الثكنة". وأضاف "تم انتشال خمسين جثة على الأقل لكننا لا نعرف كم عدد الذين ما زالوا تحت الأنقاض". وأوضح يفغينيتش وهو جندي آخر أن الضربات قد تكون أسفرت عن سقوط مئة قتيل.

صواريخ فرط صوتية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها دمرت مستودعا كبيرا تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات في منطقة إيفانو فرانكيفسك الأوكرانية، باستخدام صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت ("كينغال").

وتفيد موسكو بأن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي. وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية للأنباء أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ كهذا في النزاع في أوكرانيا.

حظر تجول في زابوريجيا

وقال نائب رئيس بلدية مدينة زابوريجيا الأوكرانية، أناتولي كورتييف، إن الجيش الأوكراني فرض حظر تجول لمدة 38 ساعة في المدينة الواقعة بجنوب البلاد ابتداء من الساعة 16:00 اليوم، السبت، على أن ينتهي في ساعة مبكرة من صباح الإثنين. وأضاف في منشور على الإنترنت "لا تخرجوا في هذه الفترة!".

وأضاف أن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 17 في قصف لضواحي المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا أمس، الجمعة

ممرات إنسانية

و عبرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، عن أمل بلادها في إجلاء المدنيين اليوم، عبر عشرة ممرات إنسانية من مدن وبلدات على خط المواجهة مع القوات الروسية.

وقالت إنه تم الاتفاق على ممر لمدينة ماريوبول المحاصرة، على الرغم من أن جهود السلطات لإجلاء المدنيين من هناك بموجب وقف مؤقت لإطلاق النار قد باءت بالفشل تقريبا من قبل، مع تحميل كل طرف الآخر المسؤولية عن ذلك.

تقدم القوات الروسية متوقف

وأعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) السبت، أن تقدم القوات الروسية في أوكرانيا متوقف.

وقال المسؤول العسكري في إحاطة للصحافيين: "التقدم الروسي في جميع أنحاء البلاد متوقف إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن القوات الروسية المتواجدة بالقرب من كييف لم تحرز أي تقدم ملحوظ باتجاه المدينة في الشمال والشمال الغربي، بينما لم ترصد أي تحركات جديدة للقوات الروسية في شرق المدينة.

ولفت إلى أن الجيش الأوكراني يبدي مقاومة فعالة، مؤكدًا أن القوات الروسية لم تستطع إحراز أي تقدم في محيط تشيرنيهيف وخاركيف.

وشدد المسؤول على أن القوات الروسية لا تزال بالقرب من ميكولايف، لكن الأوكرانيين يواصلون الدفاع عن المدينة، فيما يستمر القصف العنيف للجيش الروسي على مدينة ماريوبول، مبينا أن الروس أطلقوا أكثر من 1080 صاروخًا على أوكرانيا منذ بداية الحرب.