مقتل ثلاثة اطفال في قصف لقوات حفتر على طرابلس

قالت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا ان هذا الحادث تزامن مع قصف طيران حفتر لمطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الثلاثاء، مقتل ثلاثة أطفال، جراء تعرض جنوبي العاصمة طرابلس لقصف بقذائف هاون أطلقتها قوات خليفة حفتر.

وأضافت في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” (التابعة لحكومة الوفاق)، أن الأطفال كانوا بأحد المساكن بمنطقة “صلاح الدين” جنوبي طرابلس.

وأشارت قوات الوفاق إلى أن ذلك تزامن مع قصف طيران حفتر لمطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وفي السياق ذاته، تجددت الاشتباكات في ساعة متأخرة الإثنين، في شارع “الخلاطات” جنوبي طرابلس مع هدوء باقي المحاور، فيما سمعت أصوات المدفعية الثقيلة وسط العاصمة.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثا عن حل سياسي للنزاع.

