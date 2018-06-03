مقتل ثلاثة جنود اتراك في هجوم لحزب العمال الكردستاني

قتل ثلاثة جنود أتراك الأحد خلال هجوم لحزب العمال الكردستاني في إقليم هكاري بجنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع العراق، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

واضافت الوكالة ان الجنود كانوا يحمون فريقا من العمال يقومون ببناء طريق في منطقة داغليكا. كما أصيب جندي في هذا الهجوم بصاروخ موجه عن بعد.

يخوض حزب العمال الكردستاني حركة تمرد دامية في تركيا منذ 1984 وتعتبره أنقرة وكذلك واشنطن والاتحاد الأوروبي تنظيما "إرهابيا".

ويشهد جنوب شرق تركيا مواجهات شبه يومية بين قوات الأمن والمتمردين الأكراد منذ صيف 2015 عند انهيار وقف لإطلاق النار كان يهدف إلى وضع حد لنزاع أوقع حوالى أربعين ألف قتيل منذ 1984.