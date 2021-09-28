مقتل ثلاثة ضباط مخابرات سودانيين خلال مداهمة خلية لـ"داعش"

لقي ثلاثة ضباط في جهاز المخابرات السوداني مصرعهم في اشتباك وقع لدى مداهمة خلية لتنظيم داعش، بحسب ما نقلته صحيفة "السوداني" عن مصدر أمني.

وقال المصدرٌ إنّ (3) ضباط، برتبة نقيب (أنس العبيد) وآخر برتبة ملازم أول (أحمد)، وضابط صف "استشهدوا نهار اليوم بمنطقة جبرة بعد مُداهمة منزل يتبع لخلية إرهابية “دواعش”.

وأشار الى أنّ "الخلية الإرهابية فتحت النار على القوات الأمنية التي لم تكن مُسلّحة بالشكل الكافي وقتلت (3) منهم, وجرح آخرين".

وقال المصدر إنّ القوات الأمنية تمكّنت بعد مُواجهات من توقيف عددٍ من أفراد الخلية بعد فرار آخرين.