مقتل جنديين أمريكيين خلال عملية أمنية في أفغنستان
حجب اسمي الجنديين لـ"حين إبلاغ أقاربهما"
أعلن حلف شمال الأطلسي أن اثنين من جنود الأمريكيين قتلا الجمعة خلال عملية أمنية للحلف في أفغانستان.
وذكرت ما تعرف بـ"عملية العزم الصلب" التي يقودها الحلف مقتل الجنديين لكنها لم توضح في بيانها تفاصيل عن العملية، كما حجبت اسمي الجنديين لـ"حين إبلاغ أقاربهما".
رويترز
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