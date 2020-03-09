مقتل جنديين أمريكيين خلال مهمة ضد "داعش" في العراق

أعلن البنتاغون عن مقتل جنديين أمريكيين اثنين بنيران معادية خلال تنفيذ مهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية ضد تنظيم "داعش" أمس الأحد شمال العراق.

وأفادت قيادة القوات المشتركة لعملية "العزم الصلب"، التي ينفذها التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، في بيان نشرته اليوم الاثنين: "قتل اثنان من أفراد الخدمة الأمريكية على أيدي قوات العدو أثناء تقديم المشورة ومرافقة قوات الأمن العراقية خلال مهمة للقضاء على معقل داعش الإرهابي في منطقة جلبية في شمال العراق يوم 8 مارس".

وأضاف البيان أنه لم يتم الكشف عن اسمي الجنديين القتيلين إلى حين إشعار أقربائهما وفقا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول الحادث.

وتقود الولايات المتحدة منذ العام 2014 التحالف الدولي ضد "داعش" والذي نفذ عمليات ضد التنظيم في العراق بدعوة الحكومة المحلية وفي الأراضي السورية دون موافقة سلطات البلاد، حيث تعاونت مع "قوات سوريا الديمقراطية".

و في يوم 9 ديسمبر 2017 أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، عن النصر على "داعش" في كافة أراضي بلاده، حيث شارك في القتال ضده القوات الحكومية والحشد الشعبي والحشد العشائري و"البيشمركة" الكردية بالإضافة إلى التحالف الدولي، إلا أن العمليات العسكرية ضد "الخلايا النائمة" للتنظيم لا تزال مستمرة.