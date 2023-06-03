عاجل.. مقتل جنديين اسرائيليين قرب الحدود مصر

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل اثنين من جنوده وإصابة اثنين آخرين صباح السبت في إطلاق نار على الحدود مع مصر.

ونقلت صحيفة "جيروسيلم بوست" أن شخصين قتلا في الحادث وتم نقل الجثتين واثنين آخرين لتلقي العلاج الطبي.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنودا إسرائيليين تعرضوا لإطلاق نار أثناء محاولتهم إحباط أنشطة تهريب على الحدود مع مصر.

وتم إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة وجارٍ التحضير لنقل الجرحى إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة.

ويجري التحقيق في الحادث وفقًا لموقع "والا" العبري، وتُطبق الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الحادث الأمني في جنوب فلسطين.

