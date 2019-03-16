مقتل جنديين تركيين شمالي العراق

ستة مسلحين بينهم امرأة جرى تحييدهم خلال العمليات

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين وإصابة ثمانية آخرين، في اشتباك مع مسلحين ضمن عمليات يقودها الجيش شمالي العراق.

وأضافت الوزارة، أن "ستة مسلحين بينهم امرأة جرى تحييدهم خلال العمليات".

وتوجه تركيا بشكل متكرر ضربات جوية لمواقع تابعة لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق لإنهاء وجود عناصر الحزب قرب حدودها.

وحسب بيانات وزارة الدفاع التركية، فقد جرى "القضاء على أكثر من 10 آلاف عنصر من "حزب العمال الكردستاني" منذ يوليو 2015".

ويحمل مقاتلو "العمال الكردستاني" السلاح على مدى نحو 30 عاما في جنوب شرقي تركيا حيث الأغلبية الكردية، ويتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية.