مقتل جنديين تركيين شمال العراق.. والإستخبارات التركية تقتل قياديا كرديا في سوريا

قتل جنديان من الجيش التركي، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مقاتلون أكراد في شمال العراق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد.

وقالت "الدفاع التركية"، في بيان: "إن عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، قاموا بزرع عبوة ناسفة في منطقة عملية (مخلب القط) التي يقوم بها الجيش التركي في شمال العراق، مما أدى انفجارها إلى إصابة جنديين إثنين، أمس السبت".

واضاف البيان: "لقد تم نقل الجنديين المصابين، إلى المستشفى لإنقاذ حياتهما، ولكنهما توفيا جراء الجراح الخطيرة التي تعرضا لها إثر التفجير"، مشيرا إلى "استشهاد الرقيب خليل يلدز، والجندي فرات غونر"

يشار إلى أن "العمال الكردستاني" ينشط في عدد من دول المنطقة، بينها تركيا والعراق وإيران وسوريا.

مقتل قيادي في "وحدات حماية الشعب"

من جهة أخرى أعلنت الاستخبارات التركية، أنها قتلت قياديا في "وحدات حماية الشعب" الكردية، شمال شرق سوريا.

وقالت الاستخبارات: "لقد قمنا بتحييد مسؤول تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عين عيسى، المدعو قيس برهو سوليف، عبر عملية خاصة".