مقتل جنديين تركيين في اشتباك مع مسلحين قرب حدود العراق

قتل جنديان تركيان خلال اشتباك مسلح جرى بين قوة من الجيش، ومسلحين على الحدود العراقية جنوب شرق البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته السبت، أن قوة من الجيش التركي اشتبكت مع "مجموعات إرهابية" على الحدود التركية مع العراق، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة سبعة آخرين.

ولفت البيان إلى أن القوات التركية شنت عمليات تمشيط مدعومة بغارات جوية مكثفة ضد المجموعات الإرهابية المذكورة، مؤكّدًا استمرار العمليات العسكرية ضد "المجموعات الإرهابية" في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمال العراق، ردًا على هجمات تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" التي تصنفها تركيا "إرهابية"، تتخذ من جبال قنديل شمال العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددًا كبيرًا من القرى في شمال العراق.

الأناضول