مقتل جنديين تركيين في هجوم على مركبتهم شمالي سوريا

قتل جنديان تركيان واصيب اثنان آخران السبت، في هجوم استهدف مركبتهم في شمال سوريا، فيما قصفت القوات التركية شنت هجمات انتقامية عبر قصف "مواقع الإرهابيين" في المنطقة.

​​​​​​وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان اوردته وكالة انباء الاناضول أن "هجوما استهدف اليوم مركبة عسكرية أثناء توجهها إلى قاعدة في منطقة "درع الفرات"، أسفر عن استشهاد جنديين وإصابة اثنين آخرين نقلا إلى المستشفى".

وأكدت الوزارة "تحديد مواقع الإرهابيين في المنطقة وقصفها بشكل فاعل على الفور" إثر الهجوم.

وأشارت إلى "استمرار قصف مواقع الإرهابيين في إطار الرد العقابي."

وأضافت: "لم ولن نترك دماء شهدائنا تذهب سدى".

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.