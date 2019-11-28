مقتل جنديين تركيين قرب حدود سوريا في هجوم بقذائف هاون

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، عن مقتل جنديين اثنين، أمس الأربعاء، في بلدة أقجة قلعة، قرب الحدود الجنوبية، والمقابلة لبلدة تل أبيض السورية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الوزارة أن الجنديين قتلا في هجوم بقذائف هاون، فيما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، في وقت لاحق، أن الهجوم استهدف محيط مخفر للشرطة قرب الشريط الحدودي.

وأكدت الوزارة أن قوات الجيش التركي في المنطقة تقوم بالرد على مصدر النيران.

وتعرضت المنطقة للعديد من الهجمات مؤخرا، لا سيما أثناء تنفيذ الجيشين، التركي و"الوطني السوري" التابع للمعارضة، عملية "نبع السلام"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والوحدات الكردية.

وركزت العملية على محورين أساسيين، هما تل أبيض ورأس العين، في منطقة شرق الفرات، شمال سوريا.

ورغم سيطرة المعارضة السورية على البلديتين، إلا أن العديد من التفجيرات استهدفتهما، قتل فيها عشرات المدنيين، ويعتقد أن الوحدات الكردية تقف وراءها، دون نفي أو تأكيد من الأخيرة.