مقتل جنديين تركيين.. وغارات تستهدف "الكردستاني" شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية إن مسلحي حزب العمال الكردستاني شنوا هجومًا على سيارة تابعة للجيش التركي جنوب شرقي البلاد، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثالث.

وأضافت أن الهجوم وقع في إقليم هكاري الذي يقع على الحدود مع العراق وإيران، ونفذه المسلحون عن بعد. ولم توضح الوزارة طبيعة الهجوم.

ويصف الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه تنظيم إرهابي. وبدأ الحزب تمرده عام 1984، ويطالب بالحكم الذاتي في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية. وأودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، "تحييد 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، في غارات جوية على مناطق شمالي العراق

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع، بأن الغارات الجوية على منطقتي حفتانين ومتينا، جاءت بالتوازي مع عملية "المخلب" الجارية في منطقة هاكورك، داخل الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت مرابض أسلحة ومخابئ وملاجئ، تابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني.

وكانت القوات التركية أطلقت في 27 مايو الماضي "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمال العراق، بهدف "القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد".

وتقول أنقرة إن هذه الغارات تأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذها حزب العمال الكردستاني داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش".