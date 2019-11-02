مقتل جنديين سعوديين على الحدود مع اليمن

أعلنت السعودية، السبت، عن مقتل اثنين من عناصرها العسكرية، على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن اسمهما وهما الرقيب أول جبران المالكي، والرقيب حمود بن شوعي، من القوات البرية.

وقالت إنهما “استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان”، المتاخم للحدود اليمينة السعودية.

جاء ذلك الإعلان على هامش تقديم الأمير محمد بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة جازان، السبت، تعازي المملكة لأسرتيهما.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل وتوقيت مقتل العسكريين الاثنين، غير أن جماعة الحوثي تعلن بشكل معتاد مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.