مقتل جنديين سعوديين على الحدود مع اليمن

قالت السعودية ان الجنديين “استشهدا في الحد الجنوبي” المتاخم للحدود اليمينة السعودية.

أعلنت السعودية الأحد، مقتل اثنين من عناصرها العسكرية، على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن اسمهما، وهما فارس سعيد الغامدي، وبدر عيسى السلمي، دون الحديث عن رتبتهما العسكرية.

وقالت إنهما “استشهدا في الحد الجنوبي”، المتاخم للحدود اليمينة السعودية.

جاء الإعلان على هامش “تقديم الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة، اليوم، تعازيه لذوي شهيدي الواجب”.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل وتوقيت مقتل العسكريين الاثنين، غير أن جماعة الحوثي تعلن بشكل معتاد مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ويوما 2 و3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت السعودية مقتل 5 من جنودها في معارك الحد الجنوبي بمنطقة جازان، جنوب غربي المملكة، ضمن أنباء منفصلة نشرتها “واس” عن قيام مسؤولين سعوديين بتقديم واجب العزاء فيهم إلى أسرهم.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم.

