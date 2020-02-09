مقتل جنديين لبنانيين في إطلاق نار بمنطقة البقاع

اعتبر رئيس الوزراء في بيان عقب الحادثة ان "الاعتداء على الجيش اللبناني هو عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم".

تعرضت دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، الأحد، لإطلاق نار أثناء ملاحقتها لسيارة مسروقة، ما أدى إلى سقوط قتيلين من الجيش وجرح 3 آخرين في محلة المشرفة ـــ الهرمل (البقاع اللبناني)، وفق بيان للجيش.

وحسب البيان الذي وصل للأناضول نسخة منه أنه تم "قتل أحد مطلقي النار وتوقيف سائق السيارة".

من جانبه، دان رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، الاعتداء الذي تعرض له الجيش في تغريدة على "تويتر"، واصفا بأنه "يستهدف الاستقرار الذي يلعب الجيش اللبناني دورا أساسيا في حمايته".

وأكد دياب أن "الاعتداء على الجيش اللبناني هو عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم".

وطالب دياب بالإسراع في توقيف المعتدين والمحرضين "لردع كل من تسول له نفسه استهداف هيبة الدولة".

