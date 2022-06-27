مقتل جنديين و 6 مسلحين خلال مواجهات في باكستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل اثنين من جنوده وكذلك مقتل ستة مسلحين خلال مواجهات وقعت بين الطرفين.

وأوضح الجيش الباكستاني في بيان له أن القتلى وقعوا خلال مواجهات شهدتها مقاطعة وزيرستان الحدودية مع أفغانستان.

وقتل جندي ومسلح الأسبوع الماضي، في معارك دارت بين قوات الأمن ومسلحين في منطقة وزيرستان الشمالية في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، حسبما أفاد بيان للجيش.

وذكر الجناح الإعلامي للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان له أن "إرهابيا قتل خلال تبادل مكثف لإطلاق النار، وأضاف أن الجندي الذي فقد حياته من سكان منطقة تشارسادا في المقاطعة ويبلغ من العمر 32 عاما".