الهجوم أسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر بجروح بالغة الخطورة

قتل جنديان تركيان وأصيب آخر بجروح خطيرة، في هجوم لمنظمة "بي كا كا"، استهدفت آلية عمل للجيش التركي، شمالي العراق.

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية، السبت، إن عناصر "بي كا كا"، هاجموا الآلية بقذيفة صاروخية، أثناء قيامها بأعمال شق الطرق شمالي العراق.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر بجروح بالغة الخطورة.

وأكدت الأركان العامة عزم القوات المسلحة على مواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية حتى القضاء على آخر عنصر.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات مسلحة تنفذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.