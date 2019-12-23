مقتل جندي أمريكي في أفغانستان وطالبان تتبنى

أعلن الجيش الأمريكي أن أحد جنوده قُتل خلال عمله الإثنين في أفغانستان، بدون أن يضيف أي تفاصيل، فيما أعلنت طالبان مسؤوليتها عن ذلك.

ويأتي مقتل العسكري الأمريكي بينما تحاول الولايات المتحدة وحركة طالبان التوصل إلى اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

من جهتها، أعلنت طالبان الإثنين مسؤوليتها عن قتل الجندي الأمريكي، مؤكدة أن عددا من العسكريين الأمريكيين والأفغان أيضا جرحوا في الهجوم.

وفي رسالة عبر تطبيق واتساب، قال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن المتمردين “قاموا بتفجير آلية أمريكية في شار دارا في إقليم قندوز” بشمال أفغانستان، في وقت متأخر الأحد. ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده “خلال مهمة” في أفغانستان. (أ ف ب)