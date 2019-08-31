مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

قالت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في بيان الجمعة، إن جنديا أمريكيا قتل في أفغانستان خلال عمليات قتالية.

يأتي ذلك بينما تسعى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 18 عاما عبر التفاوض.

وأضاف البيان أن الجندي قتل خلال عمليات أمس الخميس، ولم يتم الإعلان عن اسمه لحين إبلاغ ذويه.

وبذلك يصل عدد قتلى الجنود الأمريكيين في أفغانستان إلى 15 هذا العام. وقتل جنديان أمريكيان قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إن مستويات القوات الأمريكية في أفغانستان يجري تخفيضها إلى 8600 لكن القوات الأمريكية ستبقى في البلاد حتى إذا توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طالبان لإنهاء الحرب.

ويوجد نحو 14 ألف جندي أمريكي حاليا في أفغانستان.

وقالت حركة طالبان الأربعاء، إنها اقتربت من إبرام "اتفاق نهائي" مع المسؤولين الأمريكيين بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مقابل تعهد بألا تصبح البلاد ملاذا للجماعات الإسلامية المتشددة الأخرى.



وغزت الولايات المتحدة أفغانستان في 2001 وأطاحت بحركة طالبان من الحكم، بعد أن رفضت تسليم أعضاء تنظيم القاعدة، الذين كانوا وراء هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع "البنتاغون" (رويترز)