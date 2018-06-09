مقتل جندي أمريكي وإصابة 4 بهجوم في الصومال

أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) مقتل أحد عناصر الكوماندوز الأميركي وإصابة أربعة آخرين في هجوم في الصومال.

وقع الهجوم في غوبالاند، المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود مع كينيا وحيث تُحاول قوات قوامها حوالي 800 جندي صومالي وكيني وأميركي طرد مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتم استهداف القوة المتعددة الجنسيات "بقذائف مورتر وإطلاق نار من أسلحة خفيفة، ما أسفر عن مقتل جندي أميركي وإصابة خمسة آخرين بينهم صومالي".

وقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعازيه عبر تويتر. وقال: "أفكاري وصلواتي مع عائلات جنديّنا الذي قُتل، ورفاقه الجنود الذين جُرحوا في صوموليا. إنهم جميعا حقا أبطال"، مرتكبًا بذلك خطأ إملائيا في كتابة اسم الصومال باللغة الإنكليزية.

وتشارك القوات الأميركية تحت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) بالتعاون مع قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) والقوات النظامية الصومالية في ملاحقة حركة الشباب، وشنت مرارا غارات وضربات بواسطة طائرات من دون طيار استهدفت معسكرات تدريب تابعة للحركة في مختلف أنحاء الصومال.