مقتل جندي أميركي وإصابة 4 في هجوم بالصومال

ارشيف

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن جنديا أمريكيا قتل، الجمعة، في هجوم في الصومال أسفر كذلك عن إصابة أربعة عسكريين أمريكيين وجندي صومالي بجروح.

وقال المسؤول “وقع هجوم في جوبالاند بالصومال أسفر عن مقتل أمريكي وإصابة أربعة آخرين وأحد الشركاء”.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز″ أن جنديا بالقوات الخاصة الأمريكية قتل وأصيب أربعة آخرون في معركة بالأسلحة مع مقاتلي حركة “الشباب” الإسلامية المتشددة في الصومال.

وأضافت نقلا عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية تعرضت لهجوم بالأسلحة الخفيفة وقذائف المورتر أثناء عملها إلى جانب قوات صومالية في موقع صغير بجنوب غرب البلاد.