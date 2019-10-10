مقتل جندي باكستاني برصاص القوات الهندية في كشمير

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس، مقتل أحد جنوده في تبادل لإطلاق النار مع قوات هندية في كشمير، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين.

ووقع تبادل إطلاق النار عبر “خط السيطرة”، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم الوادي الواقع بالهيمالايا إلى قسمين تسيطر كل من باكستان والهند على أحدهما بينما تؤكد أحقيتها في السيطرة عليه كاملا.

وقال الجيش، في بيان، إن سيدتين على الأقل أصيبتا في تبادل إطلاق النار الذي استمر لعدة ساعات في عدة نقاط.

وازدادت المناوشات الحدودية الدامية منذ قيام الحكومة الهندية في آب/أغسطس بإلغاء وضع الحكم الذاتي الخاص للقسم الذي تسيطر عليه، في خطوة أثارت غضب باكستان.

وردت باكستان على الإجراء الهندي بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية وتعليق التجارة الثنائية وخدمات النقل عبر الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن باكستان والهند خاضتا ثلاثة حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947 .