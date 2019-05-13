مقتل جندي سعودي بمنطقة جازان على الحدود مع اليمن

أعلنت السعودية الإثنين، مقتل جندي على الحدود مع اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، الجندي أول علي بن عبد الله الزهراني قتل بمنطقة جازان خلال أداء عمله بالحد الجنوبي، في إشارة إلى المعارك مع جماعة “الحوثي”.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول ظروف وتوقيت مقتله.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي “الحوثي” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

