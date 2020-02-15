مقتل جنرالين ايرانيين في الغارات الاسرائيلية على دمشق

أفادت تقارير إعلامية غير مؤكدة، بأن الغارات الأخيرة المنسوبة إلى إسرائيل على محيط دمشق، أسفرت عن مقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين اثنين رفيعي المستوى.

وذكرت وسائل إعلام عربية مختلفة، بما فيها صحيفتا "الشرق الأوسط" و"الجريدة" الكويتية، أن الغارات التي نفذت ليلة الجمعة، أدت إلى مقتل مدير شؤون نقل قوات "الحرس الثوري" الإيراني، الجنرال رضائي محمدي، ومسؤول الذخيرة في القوات الإيرانية في سوريا، الجنرال حاج حسين.

وسبق أن ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ومقره في بريطانيا، أن تلك الغارات المنسوبة إلى إسرائيل أودت بأرواح أربعة ضباط إيرانيين على الأقل وثلاثة عسكريين سوريين، بينهم ضابطان، مضيفا أن القصف الصاروخي طال منطقة مطار دمشق بعد وصول طائرة شحن إليه.

ولم تعلق إيران بعد رسميا على هذه الأنباء

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن وزير دفاع إسرائيل، نافتالي بينيت، أن تل أبيب انتقلت إلى استراتيجية جديدة تقضي باستهداف جميع الأصول العسكرية الإيرانية في سوريا، بغية إخراج قوات الجمهورية الإسلامية من هذه البلاد في غضون عام، متوعدا بتحويل سوريا إلى "فيتنام خاصة بالإيرانيين"