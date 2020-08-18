مقتل جنرال روسي كبير بانفجار في سوريا

أصيب ثلاثة عسكريين أيضا في الانفجار الذي نجم عن قنبلة في طريق قافلة عسكرية روسية قرب دير الزور في سوريا.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها الثلاثاء إن ضابطا روسيا رتبته ميجور جنرال لقي حتفه وأصيب ثلاثة عسكريين بعد انفجار قنبلة في طريق قافلة عسكرية روسية قرب دير الزور في سوريا.

كانت دورية تركية روسية مشتركة تعرضت لانفجار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا يوم الاثنين دون أن يوقع ذلك إصابات في صفوف القوات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار فى سوريا رصد انتهاكين اثنين للهدنة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقعت فى محافظتى إدلب (1) وحلب (1).

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، بأن الجانب التركى فى اللجنة المذكورة رصد بدوره 4 انتهاكات للهدنة فى محافظتى إدلب (2) وحلب (2).

وأضاف البيان أن المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة أى عمليات إنسانية.

