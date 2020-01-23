مقتل جنود أتراك ومسلحين موالين لأنقرة بانفجار بريف الرقة

أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل عدد من الجنود الأتراك ومسلحين موالين لها بانفجار سيارة مفخخة قرب قرية حمام التركمان بريف الرقة الشمالي في سوريا.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، نقلا عن مصادر محلية أن سيارة مفخخة انفجرت قرب قرية حمام التركمان التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود الأتراك وأفراد الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.

وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الانفجار وقامت بنقل جثث القتلى والمصابين إلى الأراضي التركية.

وكانت القوات التركية والمسلحين السوريين الموالين لها احتلت مدينة تل أبيض وعددا من القرى في محيطها بريف الرقة الشمالي في تشرين الأول الماضي بعد قصف أحيائها وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها.