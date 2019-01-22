مقتل خبراء أجانب في انفجار باليمن

اثنين من ضحايا الحادث هما من جنوب أفريقيا، والثالث من كوسوفو، والرابع من كرواتيا، والخامس من البوسنة

قتل خمسة خبراء أجانب في مجال نزع الألغام في انفجار عن طريق الخطأ في مدينة مأرب وسط اليمن، حسب ما أعلن "مركز الملك سلمان للإغاثة" السعودي .

وذكر المركز، الذي يدير مشروعا لنزع الألغام في اليمن، في بيان أن اثنين من ضحايا الحادث هما من جنوب أفريقيا، والثالث من كوسوفو، والرابع من كرواتيا، والخامس من البوسنة، مشيرا كذلك إلى إصابة بريطاني في الانفجار.

#بيان | في تمام الساعة الـ 5 من صباح يوم الأحد 20 يناير 2019 وأثناء نقل الألغام من أحد المستودعات إلى خارج #مأرب بغرض التخلص منها، حدث انفجار وقع ضحيته 5 من الخبراء الذين يعملون في مشروع #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة لنزع الألغام في #اليمن "#مسام " وجرى على الفور السيطرة على الحادثة ٢١ يناير ٢٠١٩

وأوضح المركز أن الانفجار وقع الأحد عن طريق الخطأ أثناء نقل ألغام من مقر مشروع "مسام" الذي يديره مركز الملك سلمان في مأرب وسط اليمن، إلى منطقة نائية حيث كان من المفترض أن يجري تدمير هذه الألغام.

ويواجه المدنيون اليمنيون في عدة مناطق خطرا متزايدا ناتجا من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها المتحاربون في النزاع الدائر بين التحالف العسكري الذي تقوده الرياض والقوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة والمتمردين الحوثيين من جهة أخرى.

وبدأت المعارك في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمنية في 2014، وشهدت تصعيدا في 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للسلطات المعترف بها دوليا ضد الحوثيين.