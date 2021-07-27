مقتل رجل وزوجته في انهيار مبنى غربي القاهرة

لقي رجل وزوجته مصرعهما الثلاثاء، لدى انهيار مبنى من ستة طوابق في محافظة الجيزة شمال غربي العاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن مصدر أمني قوله أن عقارا سكنيا من 6 طوابق في حي الوراق شمالي محافظة الجيزة انهار بالكامل صباح الثلاثاء.

وكان سكان العقار المنهار خرجوا ليلا فور شعورهم بوجود ميل في المبنى، إلا صاحب العقار وزوجته رفضا الخروج، ولقيا مصرعهما، وفق المصدر ذاته، والذي قال ان العمل جارٍ لاستخراج الضحيتين من أسفل الأنقاض.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة "تلقت بلاغا بانهيار عقار في الوراق على الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان العقار لفرض حزام أمني واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الأنقاض".

من جانبه، ذكر موقع صحيفة "الفجر" أنه على مدار الشهور الـ 18 الأخيرة، كان صاحب المبنى المنهار، رامي موسى، في انتظار صدور قرار ترخيص من مسؤولي حي الوراق للبدء في أعمال هدم المبنى، جراء حدوث تصدعات بالجدران، "لكن انتظاره انتهى بانهيار عقاره، ووفاته وزوجته تحت الأنقاض صباح اليوم".

وتشهد مصر انهيارات متكررة لعقارات لعدة أسباب، أبرزها البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء أو لتصدعها، وفق تقارير محلية.